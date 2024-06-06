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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。---商品説明・セット内容---◾️PS2SCPH-50000MBメモリーカード付き◾️本体、コントローラーともにカラーはミッドナイトブルー---状態詳細---◾️分解にて内部まで清掃済み。ホコリなどによる接触不良を予防、改善済み。◾️トレーまわりのメカは清掃とグリスアップにてスムーズに開閉できます。◾️ピックアップレンズ交換or調整により、読み込みが非常にスムーズになっております。◾️スティック緩み、ベタつき無し。正常動作ok◾️PS2実機にて全ボタン、スティック動作確認済み。◾️コントローラー外装状態良好で目立つ傷や汚れありません。◾️アルコールウェットティッシュで拭き取り、清掃。除菌済み◾️あくまでリユース品なので外装は状態を写真でご確認下さい。#新品ピックアップレンズ#BBパック#純正#ブルー#コントローラー#プレステ2#PlayStation2#PlayStation#プレイステーション2
http://narcologia.ru/goods/reinforcement408699.html
http://narcologia.ru/goods/smear942904.html
http://narcologia.ru/goods/financier619560.html
【レンズ交換/メンテ済み】 PS2 SONY SCPH-50000 B Bパック
【レンズ交換/メンテ済み】 PS2 SONY SCPH-50000 B Bパック
【レンズ交換/メンテ済み】 PS2 SONY SCPH-50000 B Bパック
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