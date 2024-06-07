SHURE SM58

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商品詳細
ボイスチャット用に購入しましたが、ほとんど使用せずに物置に眠っていたため出品します。出品前に動作確認済み。【内容物】マイク本体、クリップ、ケース※即購入OK、値下げコメントNG(場合によっては削除します)#Shure#SHURESM58種類...マイク
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