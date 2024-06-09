ニンテンドースイッチライト　Nintendo Switch Lite 箱付き

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ・動作確認済 問題なく遊べます。・初期化済・1年間ほど使用した為、多少小傷はあります が、使用に影響するような傷はありません。・外箱,充電器(ACアダプター),ケース, セーフティーガイド付きです。・ボタンがやや汚れているため、 やや傷や汚れありとしました。#任天堂#Nintendo
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