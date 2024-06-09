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ニンテンドースイッチライト　Nintendo Switch Lite 箱付き
商品番号 A23418163451
商品名

ニンテンドースイッチライト　Nintendo Switch Lite 箱付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ・動作確認済　問題なく遊べます。・初期化済・1年間ほど使用した為、多少小傷はあります　が、使用に影響するような傷はありません。・外箱,充電器(ACアダプター),ケース,　セーフティーガイド付きです。・ボタンがやや汚れているため、　やや傷や汚れありとしました。#任天堂#Nintendo
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