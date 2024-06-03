値下げしました！【新品未使用品】〈美品〉中国書画墨 書道 古隃麋

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2023年最新】中国書画墨 上海の人気アイテム - メルカリ

【新品未使用品】〈美品〉中国書画墨書道古隃麋書道用の古墨、未使用品です。上海墨廠出品中国書画墨古隃麋約35g110mm×30mm×15mm家族が上海に以前駐在していた際にお土産用に購入した品。蒐集している方、使って頂ける書道家の方にぜひ。✴️箱も美品です