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- 値下げしました！【新品未使用品】〈美品〉中国書画墨 書道 古隃麋
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商品詳細
【新品未使用品】〈美品〉中国書画墨書道古隃麋書道用の古墨、未使用品です。上海墨廠出品中国書画墨古隃麋約35g110mm×30mm×15mm家族が上海に以前駐在していた際にお土産用に購入した品。蒐集している方、使って頂ける書道家の方にぜひ。✴️箱も美品です
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