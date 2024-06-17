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TUBE バスタオル ★非売品★
商品番号 I98898266218
商品名

TUBE バスタオル ★非売品★
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,170 円
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商品詳細

新品未使用2005年発売アルバム「TUBE」の特典だったと思います。とてもふわふわしていて肌触りの良いバスタオルです。サイズ横約121㎝縦約61㎝写真3の状態の半分に折り畳み発送するかもしれません。即購入okです。前田亘輝春畑道哉チューブ
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