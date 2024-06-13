超希少！★ジブリ★ラピュタ★壁掛け鏡★ミラー★付属品完備★破損なし★外箱なし

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ジブリコレクションのラピュタ壁掛けミラーです。かなり古い物なので、ここまで状態の良い物は珍しいと思います。なくしがちな羽もしっかり付属しており、目立った傷や剥がれ等も無く、大変美品です！自分が調べた限り、現時点で(10/17現在)完璧な状態での出品はこれ一品だけだと思います。大変貴重な品物なので、是非お早めのご検討を！早いもの勝ちです！梱包は、プチプチで覆ってからリユースダンポールに入れて行う予定です。m(__)m大事に使ってくださる方、是非お願い致します！^_^V※中古品は写真で見えない小さな傷やスレがある場合があります。※あくまでも写真のものが全てです画像をご確認頂き、ご不明点は購入前にコメントで確認お願いします【梱包】•梱包はプチプチ、ラップ、巻段ボール、リサイクル段ボール、宅配用ビニール袋等を使用して梱包致します【注意】①中古品の理解ある方のみご購入下さい②初期不良以外の購入後キャンセルは承れません③何か不備があった場合は、評価前にコメントお願い致します。評価後の対応は出来かねますので、ご注意ください。④他サイトにも出品しております。お早めにご検討下さい。#バズー#ジブリ#壁掛け#鏡#レトロ#ジブリ#コレクション#当時物#希少