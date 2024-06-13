フランス 作家ダニエル スキオラ作*リトグラフ 直筆サイン入り*額装 大判 版画



フランス 作家ダニエル スキオラ作*リトグラフ 直筆サイン入り*額装 ...



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スキオラの値段と価格推移は？｜5件の売買データからスキオラの価値が ...



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スキオラ リトグラフの値段と価格推移は？｜15件の売買データから ...



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【送料無料！】送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いておりますので安心です。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。≫フランス作家ダニエルスキオラ作*20/200部限定リトグラフ直筆サイン入り*額装大判版画83×65cm*美術*アート*芸術光と影が織り成す幻想的な空間描写。1905年にフォーヴィスムが誕生した展覧会として知られるサロン・ドートンヌ会員、フランス人作家、ダニエルスキオラのリトグラフ。市場であまり見かけない貴重なお品です。※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。作家名DanielSCIORAサイズ（画寸）62×47.7cm（額寸）83.3×65.8cm※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。サイン直筆でエディションナンバー、サイン有りカラーダークブラウン系フレーム技法リトグラフ素材、材質、品質ウッドフレーム制作年不明コンディション多少の傷、擦れ、汚れ等みられますが、画はきれいでいずれも大きく美観を損ねるダメージはなく、全体のコンディションは良好です。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...風景・海景