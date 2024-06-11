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- 50s〜アメリカアンティーク イカリ(碇)と海鳥の置物 USAヴィンテージ雑貨
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで購入しました。1950〜60年代ヴィンテージ置物になります。金属製のアンカーと海鳥がデザインされたお洒落なオブジェです。サイズは横幅約26cm、ディスプレイなど色々と使えると思います。ヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#70s#センチネラ#インディアンジュエリー#ホピ #フロリダ#ナバホ#ウエスタン#オールデン#チャンピオン#ラルフローレン#ラグビー#海#アバクロ#ロカビリー#アディダス#古道具#ミッドセンチュリー#アールデコ#レザー#シャビーシック#Hawaii#レッドウイング#インダストリアル#チマヨ#カリフォルニア#リーバイス#navajo#pendleton#西海岸#antique#ナバホ#オルテガ#インディアンジュエリー#カチナ #プエブロ#世田谷ベース#ビンテージ#レッドウイング#ラングラー#パブミラー#ペンドルトン#ネイティブ#ガレージ#古着#アリゾナ
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