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50s〜アメリカアンティーク　イカリ(碇)と海鳥の置物　USAヴィンテージ雑貨
商品番号 W84093705905
商品名

50s〜アメリカアンティーク　イカリ(碇)と海鳥の置物　USAヴィンテージ雑貨
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 8,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。1950〜60年代ヴィンテージ置物になります。金属製のアンカーと海鳥がデザインされたお洒落なオブジェです。サイズは横幅約26cm、ディスプレイなど色々と使えると思います。ヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#70s#センチネラ#インディアンジュエリー#ホピ　#フロリダ#ナバホ#ウエスタン#オールデン#チャンピオン#ラルフローレン#ラグビー#海#アバクロ#ロカビリー#アディダス#古道具#ミッドセンチュリー#アールデコ#レザー#シャビーシック#Hawaii#レッドウイング#インダストリアル#チマヨ#カリフォルニア#リーバイス#navajo#pendleton#西海岸#antique#ナバホ#オルテガ#インディアンジュエリー#カチナ　#プエブロ#世田谷ベース#ビンテージ#レッドウイング#ラングラー#パブミラー#ペンドルトン#ネイティブ#ガレージ#古着#アリゾナ
http://narcologia.ru/goods/financier301660.html
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