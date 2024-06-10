BEHRINGER ベリンガー XENYX 1002FX アナログミキサー

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BEHRINGER(ベリンガー)XENYX1002FXアナログミキサーBEHRINGER/XENYX1002FXは2モノラル＋4ステレオ。モノラルチャンネルのみ3バンドブリティッシュEQを搭載。デジタルエフェクト内蔵新しいミキサーを購入したので出品致します。とてもコンパクトで使いやすいです。たまに1chあたりからガリが出る事があります。電源付き。usedご理解の方に破格でお譲り致します。■タイプ：アナログミキサー、10ch■モノラルチャンネル数：2(XLR/+48Vファンタム電源装備）■ステレオチャンネル数：4■EQ：1,2ch:3band■デジタルエフェクト：24ビット、100プログラム■寸法（W×H×D）：18.9W×3.7H×22Dcm■重量：1.05kg■詳細：■入力：モノラル(XLRマイク/TRSフォン+48Vファンタム電源)x2、ステレオ(TRSフォン）x4、テープ(RCA)x1■出力：メインLR(フォン)x1、FXSEND(フォン)x1、CTRLROOMLR(フォン)x1、テープ(RCA)x1、ヘッドホンx1■エフェクト：100種種類···ミキサー