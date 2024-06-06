Ibanez RGIF7

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商品詳細
先月購入致しましたが7弦はプレイスタイルに合わなかった為使用しないので手放します。ハードケースは撮影用なので付きません、ご了承ください。気になる方はお早めにコメントにて相談頂けますと幸いです。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Ibanez
http://narcologia.ru/goods/waveform394117.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle524225.html
http://narcologia.ru/goods/message7127.html
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