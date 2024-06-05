

ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製-



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製-



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製-



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製-



ヤマハ | CVP-403 - Clavinova（クラビノーバ） - 仕様 ヤマハ | CVP-403 - Clavinova（クラビノーバ） - 仕様



電子ピアノ 中古 ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製 113563 /【Buyee】 電子ピアノ 中古 ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製 113563 /【Buyee】



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製-



ヤマハ | CVP-403 - Clavinova（クラビノーバ） - 概要 ヤマハ | CVP-403 - Clavinova（クラビノーバ） - 概要



電子ピアノ 中古 ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製 113563 /【Buyee】 電子ピアノ 中古 ヤマハ クラビノーバ CVP-403 2008年製 113563 /【Buyee】



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 07年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 07年製-



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 07年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 07年製-



YAMAHA 電子ピアノ CVP-403PF Clavinova 楽器 K089 - 鍵盤楽器 YAMAHA 電子ピアノ CVP-403PF Clavinova 楽器 K089 - 鍵盤楽器



ヤマハ クラビノーバ CVP-403 07年製- ヤマハ クラビノーバ CVP-403 07年製-



ヤマハ | CVP-403 - Clavinova（クラビノーバ） - 概要 ヤマハ | CVP-403 - Clavinova（クラビノーバ） - 概要



CLP Series CLP Series

2008年に新品で購入し、娘が5〜6年使用。(定価：300,000円)その後は時々気が向いた時に遊びで弾いていたくらいの使用頻度です。大きな傷や目立った汚れはありません。一通り音は出ることを確認しております。ただ電子機器ですので、これから何年持つかまではわからないので、その点をご理解の上ご購入いただければ幸いです。配送料はご購入者様のご負担になりますことをご了承ください。商品サイズ・重量(※椅子は除く)高さ：約89cm横幅：約142cm奥行：約62cm重量：約75kgサイズ、重量には含みませんが、当商品・金額には椅子も含まれております。#YAMAHA#Clavinova#CVP-403#ヤマハ#クラビノーバ#電子ピアノ