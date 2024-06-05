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ヤマハ　クラビノーバ　CVP-403 2008年製
商品番号 E88427887573
商品名

ヤマハ　クラビノーバ　CVP-403 2008年製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 18,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008年に新品で購入し、娘が5〜6年使用。(定価：300,000円)その後は時々気が向いた時に遊びで弾いていたくらいの使用頻度です。大きな傷や目立った汚れはありません。一通り音は出ることを確認しております。ただ電子機器ですので、これから何年持つかまではわからないので、その点をご理解の上ご購入いただければ幸いです。配送料はご購入者様のご負担になりますことをご了承ください。商品サイズ・重量(※椅子は除く)高さ：約89cm横幅：約142cm奥行：約62cm重量：約75kgサイズ、重量には含みませんが、当商品・金額には椅子も含まれております。#YAMAHA#Clavinova#CVP-403#ヤマハ#クラビノーバ#電子ピアノ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful234551.html
http://narcologia.ru/goods/peroration532215.html
http://narcologia.ru/goods/financier886960.html
ヤマハ　クラビノーバ　CVP-403 2008年製
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