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♦︎割引♦︎輪島古代塗 水指 ♦︎塗師/芳斎♦︎ 木製 共箱（230413F4
商品番号 U34751216560
商品名

♦︎割引♦︎輪島古代塗 水指 ♦︎塗師/芳斎♦︎ 木製 共箱（230413F4
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 7,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。輪島古代塗水指【塗師/芳斎】で御座います。使用に伴う多少の擦れ裏面細かな小傷有り。目立った傷み無し。サイズ約15.5㎝×約15㎝×高さ約15㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#輪島塗#古代塗#水指#芳斎
http://narcologia.ru/goods/conception997057.html
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