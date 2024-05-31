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書展に展示していた作品です。実は現在、書道師範です。雅号:久秀『人生或意気』日本語訳〜何かをしようとする元気な様子〜現品限りです⭐︎※作品ですので匿名配送は致しません。書道・習字用品···筆書の形式···額縁入り