妖精？不思議な世界観〜小林ドンゲ『小品』銅版画サイン入り(送料込み)お洒落な額装

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ご覧下さり、ありがとうございます(^_^*)小林ドンゲ『小品』銅版画サイン入り (送料込み)サイズ・画13.8cm×10.8cm・額32cm×26cm(サイズは素人採寸のため多少の誤差が生じる可能性がございます)・不思議な世界観が、お洒落な額装にも活かされていますね♪(*'▽'*)⚠️他サイトにて無断転載を見つけました❗️現在、メルカリ以外へは出品しておりません。小林ドンゲ日本を代表する女流銅版画家 1926（大正15）年、現在の東京都江東区亀戸に生まれ、1986（昭和61）年以降は千葉県印西市を拠点に活動した銅版画家です。当初、画家を目指していた小林は1949（昭和24）年に女子美術大学洋画科を中退後、関野凖一郎（版画家｜1914-88）と駒井哲郎（銅版画家｜1920-76）に銅版画を教わります。ドンゲという名は1954（昭和29）年、弟の囲碁仲間であった僧から贈られたもので、優曇華（うどんげ）という三千年に一度咲くという伝説の花に由来しています。文学や能への関心が高かった小林は堀口大學（詩人、仏文学者｜1892-1981）と木村荘八（画家、随筆家｜1893-1958）に師事。1956（昭和31）年には「第24回日本版画協会展」において「第１回恩地孝四郎賞」を受賞するなど、その仕事は早くから高い評価を受けています。『画のある日常』の魅力を多くの方に伝えたい〜♪と願っていた…家族から譲り受けた物です。・箱に入れ保管しておりましたので、目立つ痛み等は有りませんが、写真でご確認の上、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。m(._.)m・ちなみに喫煙者、ペットはおりません。・プチプチ＋箱を使用して丁寧な梱包を心掛けますが、破損などございましたら、評価前にお知らせ下さい。・「イメージと違う」等、お客様都合での返品、返金は受け付けておりませんので、ご購入前にご確認下さいませ。・即購入ＯＫです(^_^)vコメント順では無く早い者勝ち♪(但し、誤操作によるトラブル等を避けるため、ご購入後、一度はコメントを下さいませ)↑確認の後、発送させて頂きます。m(._.)m種類···銅版画