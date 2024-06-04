竜谷窯 宮川香雲 安南茶碗 紫野大仙院 尾関南岳 書付 共箱 茶道具 茶碗 美品

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竜谷窯宮川香雲安南茶碗紫野大仙院尾関南岳書付共箱仕覆茶道具抹茶碗美品です。サイズ：高さ約7.4cm 径約12.1cm.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具#宮川香雲#宮川_香雲#香雲#安南茶碗#安南#安南焼#尾関南岳#尾関_南岳#南岳#紫野大仙院#大仙院#茶道具#茶器#茶碗#茶道具#茶器#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブルー種類...茶道具