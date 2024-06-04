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竜谷窯 宮川香雲 安南茶碗 紫野大仙院 尾関南岳 書付 共箱 茶道具 茶碗 美品
商品番号 C28010126557
商品名

竜谷窯 宮川香雲 安南茶碗 紫野大仙院 尾関南岳 書付 共箱 茶道具 茶碗 美品
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 14,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

竜谷窯宮川香雲安南茶碗紫野大仙院尾関南岳書付共箱仕覆茶道具抹茶碗美品です。サイズ：高さ約7.4cm　径約12.1cm.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具#宮川香雲#宮川_香雲#香雲#安南茶碗#安南#安南焼#尾関南岳#尾関_南岳#南岳#紫野大仙院#大仙院#茶道具#茶器#茶碗#茶道具#茶器#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブルー種類...茶道具
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