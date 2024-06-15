

B767パスケース(縦)



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入手困難 ANA全日空 航空機の機体を使用したパスケース 横型-



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シリアルナンバー付きの数量限定品即完売した横型です。B767の機体ボディを再生利用した画期的なIDケースです。社員証、PASMO、Suicaなどの交通系カード、ネックストラップIDなど、使い方はいろいろあるかと思います。商品が届いて、中身を確認しただけの未使用品です。飛行機再生商品で、希少性が高いです。入手困難品