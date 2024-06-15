電子ドラム　TD-15 TD-11

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Roland電子ドラム TD1512万円ほどで購入しました。使わなくなったため出品します。種類···電子ドラム家での練習スティックの運びなどに関しては申し分ないと思います。使う頻度が少ないため出品とさせていただきます。神経質な方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。