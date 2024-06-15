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電子ドラム　TD-15 TD-11
商品番号 M93880206612
商品名

電子ドラム　TD-15 TD-11
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 20,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Roland電子ドラム　TD1512万円ほどで購入しました。使わなくなったため出品します。種類···電子ドラム家での練習スティックの運びなどに関しては申し分ないと思います。使う頻度が少ないため出品とさせていただきます。神経質な方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。
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