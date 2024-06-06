Guyatone Flip200FJ

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プリ部に真空管パワー部はトランジスタのギターアンプ音量を大きく上げた状態だとMIDDLEとTREBLEを早く動かすとガリが少し出ますが、普通に動かす程度では気になりません。スピーカーはselection製かなり大きな音量が出ますので小さなLiveハウスでも十分使えると思います。