Guyatone Flip200FJ

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商品詳細
プリ部に真空管パワー部はトランジスタのギターアンプ音量を大きく上げた状態だとMIDDLEとTREBLEを早く動かすとガリが少し出ますが、普通に動かす程度では気になりません。スピーカーはselection製かなり大きな音量が出ますので小さなLiveハウスでも十分使えると思います。
http://narcologia.ru/goods/assessor534403.html
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