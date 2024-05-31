海鼠釉の縦長火鉢【傘立て、インテリア飾り】傘立て、インテリア飾りになると思います。もちろん火鉢で使えます。〔陶器です。〕縦に長い火鉢はとても珍しい最高の縦長火鉢です。高台に『上』と印があります。釉薬の青色は深海の色のような感じでとても素晴らしいです。〔色が際立つてとても良いです。〕⚫︎傷はありません。〔無傷です。〕古い火鉢です。画像をご確認していただき、ご理解ご納得の上ご購入をよろしくお願い致します。『傘立て』の為、水漏れは確認していません。高さ約６３.５㎝横幅約３６㎝です。即購入ＯＫです。複数購入歓迎#火鉢 #海鼠釉 #縦長い #傘立て #インテリア飾り #陶器 #信楽 #茶道具 #茶席火鉢 #鉢カバー #骨董 #アンティーク



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