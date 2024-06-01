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SUGA Agust D D-DAY ピアスセット BTS
商品番号 T33506479348
商品名

SUGA Agust D D-DAY ピアスセット BTS
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,022 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕値下げ不可❌　取置き不可❌└まとめ購入の場合は多少のお値引き可能です　その場合は必ず購入前にコメントくださいSUGAAgustDD-DAYEARRINGSSET(silver)TOURグッズSUGATOURJPFC購入公式グッズ☆ピアス(新品未開封)サイズ(cm)①長さ:5チャーム:1.4x1.56ポスト:1.1②③チャーム:0.8ポスト1.1素材:サージカルスチール※サージカルスチール素材は暗い灰色を帯びメッキを施していないため細かい傷や溶接過程で生じた微細な跡が見えることあり☆おまけ→カード3種類こちらは非公式も含まれています。傷などある物もあります。あくまでおまけですのでご了承下さい。※海外製品の為、初期よりスレ(傷·スクラッチ)や　汚れなどがある場合があります。　あらかじめご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/stepchild381752.html
http://narcologia.ru/goods/mythic381635.html
http://narcologia.ru/goods/ordering810579.html

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