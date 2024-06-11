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ポケモンカード　レイジングサーフ　完全未開封
商品番号 B54818780535
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　完全未開封
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカードポケモンカードゲーム　レイジングサーフポケセンオンライン当選品になりますポケセンから届いた状態でダンボールからも出さず完全未開封の状態で発送いたします（要注意）ポケセンから送られてきた状態をそのまま発送いたします、ポケセンのダンボールを保護などは致しませんのでご注意お願いしますすり替え防止のため返品返金対応はできませんコンビニ/ATM支払いはご遠慮くださいご理解ある方のみ購入お願いします
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