ポケモンカード　レイジングサーフ　完全未開封

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカードポケモンカードゲーム レイジングサーフポケセンオンライン当選品になりますポケセンから届いた状態でダンボールからも出さず完全未開封の状態で発送いたします（要注意）ポケセンから送られてきた状態をそのまま発送いたします、ポケセンのダンボールを保護などは致しませんのでご注意お願いしますすり替え防止のため返品返金対応はできませんコンビニ/ATM支払いはご遠慮くださいご理解ある方のみ購入お願いします
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