摩訶不思議大冒険 孫悟空 一番くじ A賞 孫悟空

ご覧いただきありがとうございます。摩訶不思議大冒険一番くじA賞孫悟空新品未開封です。新品未開封ですが1度人の手に渡っているので神経質な方は購入をご遠慮下さい。写真2枚目1部箱が破れてしまっているので気になる方はご遠慮下さい。即購入可能です。#一番くじ#ドラゴンボール#孫悟空#ドラゴンボールex#摩訶不思議大冒険人気タイトル···ドラゴンボール