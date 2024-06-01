内田晃　「川辺の家」　油絵

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商品詳細
大調和会委員、内田晃氏の油彩画です。画題は「川辺の家」です。（写真参照）額縁は付属しません。厳重に梱包し、発送手続きを行います。サイズ・・・F8号（横455×縦380×厚19）☆即購入OKです☆送料無料・匿名配送★大幅な値下げ交渉は、ご遠慮願います。絵画の種類···油彩画・油絵主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具#内田晃 #油絵 #油彩画 #風景画#川辺の家 #大調和会
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