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YAMAHAのPACIFICA012 初心者セット　パシフィカ
商品番号 L82954191625
商品名

YAMAHAのPACIFICA012 初心者セット　パシフィカ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,562 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAのPACIFICA012です。パシフィカ半年前に購入いたしました。初心者セットとして購入し、一度も外に持ち出しておらず、数回試したぐらいのため綺麗な状態です。楽器、音楽には全く知識がないため、状態以外の質問にはお答え出来ないかと思います。付属品　ソフトケース(未開封)　ギタースタンド　弦　チューナー　ピック入れ　ピック　ポリッシュ　ストリングワインダー　ストラップ(ブラック)　シールド　クロス　カポタストアンプはありません。届いた箱に入れて一まとめにしてお送りいたします。一度人の元に渡った中古品であることのご理解よろしくお願いいたします。シリーズ···PACIFICA
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