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直筆サインとシリアルナンバー入り＊サンダーバニーの絵＊ロドニーAグリーンブラット
商品番号 D78314422719
商品名

直筆サインとシリアルナンバー入り＊サンダーバニーの絵＊ロドニーAグリーンブラット
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直筆サインとシリアルナンバー入り＊サンダーバニーの絵＊ロドニーAグリーンブラットをご覧いただきありがとうございます。だいぶ前に、横浜で開催されたイベントで購入した絵です。ロドニーさんの直筆サインとシリアルナンバー入りです。作品タイトル　ThunderBunnywithApplesandsunプリントNo.　350of600刷り技法　ジクレーキャンバスのサイズ　150×150mm額のサイズ　220×220mm飾っていたので細かく気にする方はご購入をお控えください。外箱はありません。購入後のキャンセル、返品、クレームは受け付けていません。#サンダーバニー#ロドニー#直筆サイン入り#シリアルナンバー入り#パラッパラッパー#キャラクター#絵
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