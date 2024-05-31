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ポケセン産 レイジングサーフ 1box 新品未開封 シュリンク付き
商品番号 X80570931943
商品名

ポケセン産 レイジングサーフ 1box 新品未開封 シュリンク付き
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイジングサーフ1box新品未開封ポケモンセンターオンラインで当選したものです。このまま発送させて頂きます。発送は購入後24時間以内に行います。すり替え防止の為購入後の返品、返金はお受けできないのでご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ
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