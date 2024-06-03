水彩画　レモン　ホワイトワトソン紙　絵画　透明水彩絵の具　アート　インテリア

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商品詳細
創作活動をしている父親の作品です。長崎県美術協会正会員です。☆受賞歴☆2012年長崎市展覧会入選2013年長崎県展覧会入選2013年長崎市展覧会入選2014年長崎県展覧会入選2015年長崎市展覧会入選2016年長崎市展覧会入選2017.2018年長崎県展入選2018.2019年長崎市展入選第15回長崎県ねんりんピック生きがい作品展県知事賞第17回長崎県ねんりんピック生きがい作品展奨励賞2020年長崎市展覧会奨励賞2021年長崎市展覧会水彩画油彩画入選2022年第67回県展中華人民共和国駐長崎総領事館賞2023年 長崎券展覧会 入選新鮮なレモンを銀の皿に乗せ、色の対比を葉っぱのグリーンが優しく包み込むイメージにしました。・38.5cm×53cm・2013年製作 サイン右下額縁は付いておりません。丸めずに発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton696461.html
http://narcologia.ru/goods/slide40387.html
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