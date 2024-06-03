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ポケモンカード　ゲンガーEX MゲンガーEX CP4 XY4 「112」
商品番号 G23745304867
商品名

ポケモンカード　ゲンガーEX MゲンガーEX CP4 XY4 「112」
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は画像の通りです。素人管理である事を承知の上ご購入頂ければと思います。MゲンガーEX×4ゲンガーEX（XY4）×1ゲンガーEX（CP4）×4計9枚即購入可取り置き不可お値下げ（まとめ買いのみ交渉）ポケモンカードMゲンガーEXゲンガーEXファントムゲートシャドーアタックやみのかいろうCP4049/131XY4033/088
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