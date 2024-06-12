な５◆美品◆ALESIS multimix 6FX アレシス ミキサー本体のみ

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種類...ミキサー◆御覧いただきありがとうございます◆即購入OKです。沖縄県・離島へはお届けできません。佐川急便を利用しますが◆匿名配送ご希望の場合はプラス300円で変更できます。ご希望の場合はコメントお寄せください。■商品名■な５◆美品◆ALESISmultimix6FXアレシスミキサー■商品状態■リユース品動作確認済み 本体のみACアダプターは欠品していますが、当方の備品にて動作確認行いました。中古品のため、多少の使用感は予めご容赦くださいませ詳細はお写真にてご確認いただけますようお願い致します付属品は写真に写っている品がすべてとなります（写っていない品に関しては、付属しないとお考えください）