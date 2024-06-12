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【加藤 釥】背戸窯 黒 茶碗
商品番号 B26432571167
商品名

【加藤 釥】背戸窯 黒 茶碗
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

加藤釥背戸窯識部焼黒茶碗サイズ横幅11.8cm高さ8.6cmキズ欠け汚れございません写真に写っている物が付属致します↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具種類···茶道具2
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