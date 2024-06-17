♦類品少数！江戸時代 備前焼 蹲 三耳壺 置物 コレクション骨董品アンティーク

種類...備前焼♦ご注意、気持ち良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 古美術骨董品⭐類品作品極めて少数、貴重！ 【備前焼】！ 《蹲三耳壺》 江戸時代 窯印分銅あり 箱なし★花器、飾りに使用しました江戸時代古陶磁三耳壺、備前では元々類品が少なく現存数は少数でございます。状態特段気になる箇所はございませんが、引っ付き窯傷がございます、最後の拡大画像ご確認お願い致します。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 18.3cm 口径 13.7cm胴径21.2cm重量 2.4kg歪みございますので誤差は予めご容赦お願い致します。ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#置物#飾り#布袋像#骨董品#江戸時代#幕末#古備前#伊部#桃山時代#瀬戸焼#越前焼#丹波焼#薩摩焼#珠洲焼 #古唐津#古萩焼#清水六兵衛#丹波焼 #古瀬戸#明治時代#九谷焼#備前型物 #三田青磁#信楽焼#伊賀焼#常滑焼#蹲る#再興九谷焼#高橋道八#六古窯#仁阿弥道八#古九谷#古伊万里#唐津焼 #古玩#古美術品#献上徳利#古陶磁#花器#花生#花入#飾り#古玩#古陶磁#レア物#コレクター#珍品#蹲#壺#花瓶