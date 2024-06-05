

K.OKADA 岡田憲造 画伯 作*肉筆 水彩画 直筆サイン入り*綿秋*額装 ... K.OKADA 岡田憲造 画伯 作*肉筆 水彩画 直筆サイン入り*綿秋*額装 ...



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【送料無料！】送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いております。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。K.OKADA岡田憲造画伯作*肉筆水彩画直筆サイン入り*綿秋*額装*美術*芸術アート*風景画*紅葉山自然*絵画スケッチ穏やかな温もりを感じる描線と色鮮やかな色彩。岡田憲造画伯の作品、「綿秋」。綿の実の熟する頃の紅葉風景を非常に多彩で豊かに表現しています。※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。作家名岡田憲造作品名綿秋サイズ（約）（画寸）19.5×25.5cm（額寸）36.5×44cm※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。サイン直筆でタイトル、サイン有り技法水彩素材、材質、品質ウッドフレーム制作年不明コンディション画像のように額に傷、マットにシミがみられます。その他、古いお品ですので多少の傷、擦れ、汚れ等みられますが、まだまだ十分お愉しみ頂けるお品かと思います。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...風景・海景