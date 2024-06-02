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はたらくピクミンコレクション\nコンプリートボックス
商品番号 L35802663980
商品名

はたらくピクミンコレクション\nコンプリートボックス
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,157 円
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商品詳細

【新品未使用】はたらくピクミンコレクションコンプリートボックス全7種赤ピクミンメモスタンド黄ピクミンケーブルカバー青ピクミングラスカバー羽ピクミンマグネット岩ピクミンペーパーウエイト白ピクミンミニトレイ紫ピクミンペンスタンド各1種コンプリートセット任天堂の直営オフィシャルストアで購入お会計時にスタッフの方が中身の個数確認ためテープ開封しておりますオマケでNintendoOSAKAのショップ袋1枚お付け致します　ピクミン柄即購入OK値下げ交渉ご遠慮下さい送料無料　匿名メルカリ宅急便でお届けします
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