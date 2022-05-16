■最終価格 MACKIE マッキー ミキサー 1604VLZ4 保証書 付き

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お目に留めて頂きありがとうございます売り急いでおりませんので、オファー・お値引き交渉はお受つけ出来ません■■安心お取り引きの為必ずご購入前にプロフィールをお読み下さい未使用に近い状態動作確認程度の使用です神経質な方は購入をお控え下さい■出品商品概要2023年07月31日イケベ楽器に新品注文→8月頭に受け取りMACKIE1604VLZ42023（令和5）年08月発行の保証書付き【注意】メーカー保証期間内商品につき返品不可ロングセラーの1604VLZシリーズの第4世代です自宅にてオーディオ機器を接続し機能全般のチェックを実施その後数時間CDを聴いた程度詳細メーカーマニュアル↓https://mackie-jp.com/downloads/1604VLZ4_OM_jp.pdf■音色の個人的感想回路全体のクオリティが高く高品質Onyxプリアンプと相まって高次元な仕上がりの印象非常に静か、太い低域、解像度良く抜けるような中高域はいかにもアメリカ西海岸サウンド■出品理由長年愛用したMACKIE8bus24chの後継を模索2008年発表と古い設計ながらサンクラGB2R16の最終？注文中でした半年しても製造の目処が立たずキャンセル今回出品のMACKIE1604VLZ4の新品購入に至るそんな時に出逢いはあるもので...2008年発表で現在生産完了のGB2R12/2の中古機にご縁今回の出品へ新品の1604VLZ4をご検討の方の候補としてまた、コンパクト高品質ミキサーをお探しの方如何でしょうか■コンディション未使用に近い※私的には新品同様かと思います※とても綺麗ですが動作チェック時の微細なスレなどは有るかもしれません※撮影環境により実際の色と見え方に多少の違いがあり■販売前メンテナンス無し■出品物①.MACKIE1604VLZ4付属品一式2023（令和5）年08月発行の保証書付き※上記①.以外、写真写り込みの物はお取り引き対象外■梱包元箱に入れた上、プチプチで包んでお届け致します最後までお読み頂きありがとうございます#MACKIE1604VLZ4#1604VLZ4#1604#マッキー#アナログミキサー