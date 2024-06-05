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B'z ギブソンロンT Lサイズ
商品番号 E94243806920
商品名

B'z ギブソンロンT Lサイズ
ブランド名 ギブソン
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトB'zPARTYオリジナルのギターのギブソンとコラボしたロンTです。サイズはＬサイズです。新品未開封品ので安心して着用してください。生地がしっかりしているため、長く着用できるかと思います。秋口のライブの時期に適していると思います。即決歓迎致します。#bz#稲葉浩志#松本孝弘#takmatsumoto
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