B'z ギブソンロンT Lサイズ

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カラー···ホワイトB'zPARTYオリジナルのギターのギブソンとコラボしたロンTです。サイズはＬサイズです。新品未開封品ので安心して着用してください。生地がしっかりしているため、長く着用できるかと思います。秋口のライブの時期に適していると思います。即決歓迎致します。#bz#稲葉浩志#松本孝弘#takmatsumoto