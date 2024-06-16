大小シンキングボウル・水晶玉

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商品詳細
大小のシンキングボウルと直径10.8cmの水晶玉です。すべての負のエネルギーを削除し、チベットの癒し系の音で体・心・魂・心と安reliefsのストレスを落ち着かせ、98％効果があると言われてます。(勉強や仕事にはかどります。)抑うつ状態の癒しにも効果があると言われてます。使用方法はユウチュブに沢山出てますので、そちら参考にして下さい。
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