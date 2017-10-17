Lufthansa ルフトハンザ　クルータグ Crew tag

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商品詳細
ご覧頂きまして、誠にありがとうございます。ルフトハンザドイツ航空のクルータグです。実際にクルーが使用するものです。プラスチック製等ではなく、アルミ製？のようなとても硬い材質で出来ていますので、簡単には割れません。実際に使用しておりましたので、小さな傷などはありますので、予めご了承下さい。大変貴重な代物と思います。よろしくお願いいたします。#ルフトハンザ#ルフトハンザドイツ航空#クルータグ#客室乗務員#航空機#航空グッズ#エアライン#LUFTHANSA#Lufthansa#ボーイング#エアバス
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