【真作】春木南溟/梅にお福図/幕末・明治/掛軸/名家伝来/AA-352

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【真作】【参考】春木南溟 幕末・明治の南画家。江戸生。名は秀熙、字を敬一、通称は卯之助、別号に耕雲漁者。山水・花鳥を能くする。明治11年（1878）歿、84才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に糊シミ、右端に大きな水シミあります。表装は右側全体に大きな水シミあります。状態は悪いです。 紙箱付 軸丈 縦 198㎝×幅 60㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。