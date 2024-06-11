Jody Jazz HR 5☆ テナーサックス用マウスピース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ジョディジャズ、HR、テナーサックス用マウスピース、5☆の出品です。使用感殆どなく綺麗ですが、少しだけマウスピースパッチの跡があります。予備にと持っていましたが、別のものを購入したため整理のため出品します。
http://narcologia.ru/goods/rouge84110.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral782132.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual341246.html
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