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Jody Jazz HR 5☆ テナーサックス用マウスピース
商品番号 B19659871151
商品名

Jody Jazz HR 5☆ テナーサックス用マウスピース
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ジョディジャズ、HR、テナーサックス用マウスピース、5☆の出品です。使用感殆どなく綺麗ですが、少しだけマウスピースパッチの跡があります。予備にと持っていましたが、別のものを購入したため整理のため出品します。
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