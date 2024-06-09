クレイバースト　1box分

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ポケモンカードのクレイバーストが1箱分の30パックです。購入時に未開封シュリンク付きボックスを目の前で店員さんに開封された同じ箱の未開封30パックとなり、バラパックの寄せ集めではございません。なので未開封ボックスと同様の封入率です。バラパックですが、サーチ等は一切しておりませんので安心してご購入下さい。※送料軽減のためパックのみの発送となります。ポケモンカードポケカポケモンsararsrクレイバーストナンジャモナンジャモsarナンジャモsrスノーハザードグルーシャグルーシャsrグルーシャsarパオジアンスカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストブランド：ポケモンカードゲーム言語：日本語1パックあたり枚数：5.0枚パッケージ：パックスカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語