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マジンガーZ
商品番号 D95807474446
商品名

マジンガーZ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メディコム・トイから発売されたマジンガーZのフィギュアです。ダンボールにしまってありましが、フィルムが剥がれてしまってます。経年劣化のせいで接着剤が乾燥したのではと思います。新品未開封品です。断捨離中の為手放す事にしました。
http://narcologia.ru/goods/perpetual866946.html
http://narcologia.ru/goods/update939495.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation156821.html

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