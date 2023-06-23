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商品詳細
メディコム・トイから発売されたマジンガーZのフィギュアです。ダンボールにしまってありましが、フィルムが剥がれてしまってます。経年劣化のせいで接着剤が乾燥したのではと思います。新品未開封品です。断捨離中の為手放す事にしました。
http://narcologia.ru/goods/perpetual866946.html
http://narcologia.ru/goods/update939495.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation156821.html
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