小鼓　本革　蒔絵　紅葉

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商品詳細
本革の小鼓です。親類からの預かり物です。30年ほど前に購入したそうです。傷、汚れ、剥がれが有ります。長唄三味線歌舞伎囃子種類···鼓
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit277086.html
http://narcologia.ru/goods/freshman22256.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis640544.html
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