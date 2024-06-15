王道CASIOの大人気の多機能キーボードとヘッドフォンの超お得なセットです。61標準鍵盤だけでなく、銀盤楽器、弦楽器、シンセサウンドなど100種類の音色で演奏することができます。多少の傷や汚れ（6枚目と7枚目参照）があることから、「やや傷や汚れあり」としております。ロック、ポップス、ジャズのリズムなど100種類での演奏も可能で、さらに、光ナビゲーションの搭載や自動伴奏機能付きと多機能なキーボードです。純正のACアダプターに加え、ヘッドフォン（ATH-AVC200）セットと楽譜もお付けいたしますため、ぜひ、ご家族やご友人と皆様でお楽しみください。メーカー：CASIOカシオタイプ：キーボード型番：CTK-560L年式：不明カラー：ブラック付属品：純正ACアダプター・ヘッドフォン（ATH-AVC200）セット・楽譜☆動作確認済み☆簡易清掃済み☆アルコール除菌済み☆喫煙者やペットなし☆初期不良の場合の返品対応可可能な範囲で清掃いたしますが、中古品であることをご理解のうえ、ご購入ください。プチプチに包み、再利用段ボールで梱包のうえで発送いたします。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。CASIOCTK-560Lカシオ計算機定価：¥34000#CASIO#カシオ#CTK-560L#キーボード#CTK-560L#ACアダプター#ヘッドフォン#ATH-AVC200#楽譜



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



超お得 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 - メルカリ



熱販売 CASIO カシオ CTK-560L ヘッドフォン ATH-AVC200 楽譜 その他 ...



ATH-AVC200｜ヘッドホン：ワイヤード｜オーディオテクニカ



オーディオテクニカ ヘッドホン 有線 ATHーAVC200 音楽・映画観賞用 /ケーブル 3m/6.3mm標準/3.5mmミニ接続 ブラック



ATH-AVC200｜ヘッドホン：ワイヤード｜オーディオテクニカ



ATH-AVC500｜ヘッドホン：ワイヤード｜オーディオテクニカ



オーディオテクニカ ヘッドホン 有線 ATHーAVC200 音楽・映画観賞用 /ケーブル 3m/6.3mm標準/3.5mmミニ接続 ブラック