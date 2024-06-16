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商品詳細
MARVELハズブロマーベルレジェンド・シリーズキャズム スパイダーマンMARVELLEGENDSCHASMブリスター未開封品です。日本正規輸入品。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12スパイダーマンシリーズ￼の新しいヴィラン『キャズム』です。スカーレットスパイダーが悪に堕ちた姿です。買ったばっかりですが今月買い過ぎなので出品します。現在Amazonでの販売価格は6900円です。
http://narcologia.ru/goods/injure650267.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce983655.html
http://narcologia.ru/goods/pompous430023.html
ハズブロ(HASBRO) MARVEL ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ キャズム、スパイダーマン レジェンド 6インチ(15センチ)サイズ アクションフィギュア、アクセサリー2個付き F6568 正規品
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