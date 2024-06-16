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MARVEL ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ キャズム　スパイダーマン
商品番号 B97199904111
商品名

MARVEL ハズブロ マーベルレジェンド・シリーズ キャズム　スパイダーマン
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

MARVELハズブロマーベルレジェンド・シリーズキャズム　スパイダーマンMARVELLEGENDSCHASMブリスター未開封品です。日本正規輸入品。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12スパイダーマンシリーズ￼の新しいヴィラン『キャズム』です。スカーレットスパイダーが悪に堕ちた姿です。買ったばっかりですが今月買い過ぎなので出品します。現在Amazonでの販売価格は6900円です。
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