KAWAI電子ピアノCN201R



KAWAI 電子ピアノ CN201R / プレミアムローズウッド調仕上げ



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2023年6月に購入後10回ほど弾いたのみでほぼ未使用です。商品仕様をご確認の上、ご希望の受け渡し方法をご記載の上ご連絡ください。外装色プレミアムローズウッド（CN201R）定価（税込）148,500円購入月 2023年6月購入店 ららぽーと東郷 島村楽器状態 ほぼ未使用美品保証 KAWAI保証書１カ年間付(現在保証期間内)※購入月2023年6月から１年以内のため※保証内容は保証書をご確認ください【サイズ】幅（W）136.0cm奥行き（D）40.5cm高さ(H）86.0cm重量43.0kg【付属品】・取扱説明書・高低自在椅子・ヘッドホン・電源アダプター、電源コード・ペダル(カバー未開封)・クリーナーとクロス【受け渡し方法】１.引き取り２.配送１.引き取りサイズを確認していただき、ご自身で運んでいただける場合お車への運搬はお手伝いいたします。場所は名古屋市八事日赤駅徒歩5分圏内です。直接引き取りの場合は105,000円になります。２.配送下記地域への配送の場合は当方が直接お届け可能です。※吊り下げ作業不可名古屋市内、長久手市、尾張旭市、春日井市、瀬戸市、豊明市、東海市、小牧市金額は配送料込108,000円となります。※配送業者ご利用の場合は着払い、ご自身での手配及び手続きをお願い致します。実際に見ていただくことも可能です。必要な方はご相談ください。あくまでも中古品、自宅保管をしていたものなのでご理解いただいた上でご検討ください。※他でも出品している商品となります。【仕様(詳細は公式HPをご覧ください)】https://www.kawai.jp/product/cn201/鍵盤 88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクション3音色数 19音色最大同時発音数 192音レッスン曲 200曲音色デモ曲 19曲コンサートマジック 50曲スピーカー12cm×2（フルレンジスピーカー）アンプ出力 40W（20W×2）ヘッドホン端子 2系統（ステレオ標準/ステレオミニ）USBtoHost消費電力 12W