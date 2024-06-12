ビガ、花、高級希少画集画、版上サイン入 新品額付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。ベルナール・ビガ、花希少画集の一部を額装いたしました。版上サイン入り。年代ものの画集をほぐしたものですが、作品の状態は綺麗です。WAⅢ新品額付です、額枠は黒色、マット付、ガラス付の新品額です。規定サイズの額ですので、マットから多少余白が出る作品もございます。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。