彫刻家 工藤潔 春の音 裸女像 ブロンズレリーフ 額装彫刻家工藤潔の裸女像額装「春の音」ブロンズレリーフ(浮き彫り細工)になりますサイズ:横 35cm縦 31cm厚み4.5cm重さ2.6cmブロンズの刻印、額裏に自筆サイン、押印#出品中の美術品一覧工藤潔先生は、日展、日彫展、東海彫塑公募展などで活躍されており、1989年には第21回日展にて特選を受賞されるなど数々の賞を受賞されています。先生の作品は女性や動物をモチーフに様々なメッセージが込められて制作されており、また造形的に綿密に計算された形でありながらもモデルの人間性をも感じ取れる様な存在感をたたえています。＜工藤潔 経歴＞工藤 潔 略歴1941(昭和16)年 愛知県名古屋市に生まれる1961(昭和36)年 彫刻家 石田清氏に師事1976(昭和51)年 日展 初入選(以後毎年入選）.............1996(平成8)年 第２６回日彫展 審査員 日彫会選抜展(日本橋三越本店）1998(平成10)年 彫刻と書二人展（常滑市「常滑屋」）2002(平成14)年 第３４回日展 審査員2003(平成15)年 日展 会員 推挙（以後毎年出品)2004(平成16)年 第３４回日彫展 審査員2006(平成18)年 第１回 個展（ノリタケの森ギャラリー） 第５９回瀬戸市民美術展 審査員2007(平成19)年 個展（ガレリア・デ・アルテ［中区錦］） 第６０回瀬戸市民美術展 審査員2009(平成21)年 第４１回日展 審査員 CBCクラブ創立５０周年記念「私の原点、そして今」出品2010(平成22)年 第４８回緑区民美術展 審査員（以後毎年） 桶狭間古戦場公園に織田信長公像、今川義元公像 建立（５月）2011(平成23)年 第４９回豊田市民美術展 審査員現在 日展会員、日本彫刻会運営委員、CBCクラブ会員



彫刻家 工藤潔 春の音 裸女像 ブロンズレリーフ 額装



2023年最新】彫刻家ブロンズの人気アイテム - メルカリ



透明人間 数量限定価格!! www.acr-concept.com



骨董品】中国墨 仿古墨 書道 美術用品 工芸品 筆 書道用具 アート用品 ...



インテリアアート(ティファニーブルー) 人気商品は 60.0%OFF soroban ...



トップ 仙崖義梵 【天神図】 彩色画賛 絹本 軸先木 肉筆 模写 絵画 ...



極美品】日本製 オリバーピープルズ diandra ブラック クリアレンズ-



再入荷】 岡本太郎 絵画/タペストリ - terranuova.org.pe



名入れ無料】 超美品 chieアート 版画 光の画家 スピリチュアル The ...



高評価なギフト Forever51様専用 輪島塗前志芸男作 沈金桐紋様 棗 共箱 ...



J's Kami高麗2箱(180カプセル) jノリツグ-



売上実績NO.1 【朴木 立堂】木象嵌•剣岳•人間文化財 伝統工芸品 絵画 ...



新発売の 原画/美術/アクリル画/アート/絵画/現代アート/動物画/ポップ ...



雲谷等益【長谷川等益】紙本水墨人物画 【瀧川太朗鑑識箱】 肉筆画 ...



格安 絵/絵画/猫/キャンバス/F4号/スケボー/アクリル画/原画/手書き ...