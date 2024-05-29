ワンピースカード　ネフェタルビビ　ペル

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商品詳細
特に傷などなく極美品です。ただ素人目線ですので、気になる方は購入をお控えください。ワンピースカード、謀略の王国パラレルOP04-001ネフェルタリ・ビビ(Lリーダー)ブースターパック陰謀の王国[OP-04]ワンピースカードゲームネフェルタリ・ビビリーダーパラレル1枚です開封後すぐにスリーブに入れて保管しています！素人目線では美品です。センタリングもいいと思います。発送時は折れ・濡れ防止をした上で発送致します。返品不可でお願いいたします。#ワンピースカードゲーム#謀略の王国#リーダーパラレル
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http://narcologia.ru/goods/browse880691.html
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