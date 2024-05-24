掛け軸 永田秋月 一富士二鷹三茄子 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です ...

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掛け軸永田秋月一富士二鷹三茄子絹本希少軸装茶道具掛軸です。（あまり目立ちませんが本紙にややシミがあります）徳川家康の遺訓の一つ：人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し急ぐべからずサイズ（本紙）398×1013ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 永田秋月 秋月 一富士二鷹三茄子 三福 招福 初夢 開運 吉祥 縁起物 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#永田秋月#永田_秋月#秋月#一富士二鷹三茄子#一富士_二鷹_三茄子#富士#鷹#茄子#三福#初夢#徳川家康#徳川_家康#家康#遺訓#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景