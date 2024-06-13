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e835s SENNHEISER
商品番号 A26789321232
商品名

e835s SENNHEISER
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SENNHEISERのダイナミックマイクです。半年ほど前にサウンドハウスにて新品購入しましたが使用頻度極小のため出品致します。非喫煙、ペット無、防湿庫にて保管。箱や付属品含め非常に状態良好です。
http://narcologia.ru/goods/diamond47158.html
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